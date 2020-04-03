Посольство РФ: Испания не обращалась к России за помощью из-за коронавируса

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3 апреля 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мадрид, pixabay.com

Посольство Российской Федерации в Мадриде в пятницу, 3 апреля, сообщило, что власти Испании не обращались к руководству РФ за помощью на фоне стремительного распространения коронавируса нового типа.

В посольстве уточнили, что испанская сторона обратилась к властям РФ с просьбой предоставить контакты российских производителей медоборудования и средств индивидуальной защиты, однако официально Мадрид не просил помощи у Москвы.

К настоящему моменту в Испании выявлено почти 118 тысяч зараженных COVID-19, скончались 10 935 человек.