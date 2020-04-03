Италия вновь опередила Испанию по количеству случаев заражения коронавирусом

Италия вновь опередила Испанию по общему числу заражений коронавируса нового типа. По состоянию на пятницу, 3 апреля, на итальянской территории выявили почти 120 тысяч случаев заболевания.

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли уточнил, что рост количества летальных исходов в стране за минувшие сутки почти не изменился – скончались 766 человек, общее число жертв достигло 14 681.