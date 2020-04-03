Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Италия вновь опередила Испанию по количеству случаев заражения коронавирусом

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Италия вновь опередила Испанию по количеству случаев заражения коронавирусом
коронавирус в Италии, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency
Италия вновь опередила Испанию по общему числу заражений коронавируса нового типа. По состоянию на пятницу, 3 апреля, на итальянской территории выявили почти 120 тысяч случаев заболевания.
 
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли уточнил, что рост количества летальных исходов в стране за минувшие сутки почти не изменился – скончались 766 человек, общее число жертв достигло 14 681.
 
Ранее сегодня сообщалось, что вирусом COVID-19 в Испании в общей сложности заразились 117 710 человек. Скончались 10 935 пациентов. Более 30 тысяч человек выздоровели.
ЕТ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью