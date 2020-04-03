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Несколько сотен человек скончались в Испании за сутки от коронавируса COVID-19

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Несколько сотен человек скончались в Испании за сутки от коронавируса COVID-19
pexels.com

В Испании за сутки от коронавируса COVID-19 скончались 932 человека. Испания - одна из европейских стран, в которой больше всего людей, зараженных коронавирусом. Число скончавшихся от коронавируса в этой стране с начала эпидемии достигло 10 935.

Новым вирусом COVID-19 всего заразились 117 710 человек. Более 30 тысяч пациентов выздоровели.
В стране введен карантин. Жители Испании говорят, что им разрешено выходить в магазин один раз в десять дней. В маленьких городах не всегда можно купить необходимые продукты. Живущие в городе Санта-Круз на острове Тенерифе выходцы из России уверяют, что у них с продуктами все в порядке. Сидят дома  всех призывают оставаться дома.

Всего в мире коронавирусом заражены уже более миллиона человек.

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