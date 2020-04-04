Зеленский оскандалился с помощью Италии

Украина решила предоставить гуманитарную помощь Италии. Президент Украины уже подписал соответствующий указ. Рассказывая об этом, Зеленский допустил странные объяснения.
Судя по объяснениям Зеленского, Украина решила больше заработать на гуманитарной помощи. В Италию будут направлены медики. Но их главная цель, совсем не помощь в борьбе с коронавирусом.
«Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт ничем нельзя заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии», — объяснился Владимир Зеленский, презентуя указ о гумпомощи Италии.
Попасть в неоднозначную ситуацию Зеленского спровоцировала сложившаяся ситуация. На Украине сложная эпидемиологическая ситуация. Коронавирус обрушился в разгар другой эпидемии — свиного гриппа. Денег на борьбу с вирусами у Киева нет. Он вынужден просить помощи у всего мира. И у граждан этой страны возник вопрос целесообразности гумпомощи Италии.