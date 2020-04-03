Ульяна Супрун умоляет Илона Маска помочь Украине аппаратами ИВЛ

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3 апреля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ульяна Супрун. Фото: Globallookpress.com

Бывшая и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун обратилась к американскому предпринимателю Илону Маску с мольбой помочь обеспечить Украину аппаратами ИВЛ для борьбы с коронавирусом.

Ранее Илон Маск разместил в своем твиттере объявление, что готов бесплатно доставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы по всему миру, с одним лишь условием, что они должны быть немедленно задействованы для спасения жизни больных коронавирусом пациентов, а не осесть где-то на складе.

Отвечая на твит Илона Маска, Ульяна Супрун, известная на Украине как «Доктор Смерть» в связи со своими печально известными «реформами», представилась «бывшим министром здравоохранения Украины» и заявила, что в стране с 37-миллионным населением насчитывается всего 3,5 тысячи аппаратов ИВЛ. «Пожалуйста, помогите нам!», - взмолилась она.

Пользователи отреагировали на эту просьбу неоднозначно. «У нас большая нехватка вентиляционных машин, и если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите нам. Г-жа Ульяна является тем человеком, который может эффективно организовать распределение помощи по всей стране», - написал в комментариях анестезиолог из Мариуполя Антон Крикунов. «Я слышал, что вы много украли на медицинской реформе в Украине. Очень странно, что вы еще не в тюрьме», - ответил пользователь под ником Plan B. Реакция самого Илона Маска на просьбу «Доктора Смерть» пока неизвестна.