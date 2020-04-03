Самолеты ВСК прибыли в Сербию на войну с коронавирусом

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3 апреля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

российский самолет прибывает в Сербию на фото пресс-службы Минобороны РФ

Российские военные самолеты начали прибывать в Сербию. Москва направила Белграду помощь для борьбы с коронавирусом. Первый борт уже приземлился.

Информация последнего часа. В сторону Белграда взял курс уже четвертый борт ВКС России. Первый самолет вылетел еще днем. И сейчас он уже приземлился на аэродроме «Батайница». Он находится в 20 километрах от сербской столицы.

«В ходе консультаций было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Республики Сербия, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка – Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда», — сообщила пресс-служба Минобороны: «Специалисты войск РХБ защиты Минобороны России могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих».

Россия направила помощь в Сербию после звонка президента этой страны Александра Вучича.