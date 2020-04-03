Лукашенко признался, что сильнее всего переживает за изменение текущего мироустройства

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3 апреля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил опасения, что после окончания коронавируской пандемии современное мироустройство могут полностью перекроить.

Лукашенко признался, что на данный момент его больше всего беспокоит «не коронапсихоз, не инфопандемия». Белорусский лидер считает, что с этими проблемами мировому сообществу удастся справиться достаточно быстро, передаёт Мир24.

«Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен, – заявил он. – Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос… Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», - признался Лукашенко.