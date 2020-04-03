Лукашенко рассказал о важности сохранения правды о ВОВ

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3 апреля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александ Лукашенко заявил, что необходимо сохранить справедливую и достоверную память о событиях Великой Отечественной войны.

«Первое: не позволить исказить историю той войны и правду о той войне. Вот во имя этого нам с россиянами надо всегда быть вместе. И второе: не пытаться приватизировать нашу общую Великую Победу», - считает он.

Лукашенко считает, что эти пункты являются основными, а в остальном «молодежь не глупая, она разберется». Глава Белоруссии добавил, что День Победы должен стать общим праздником, который будет цениться всеми, передаёт Мир24.