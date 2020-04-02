Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко призвал Москву отказаться от «имперских замашек»

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко призвал Москву отказаться от «имперских замашек»
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Jörg Carstensen/dpa
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова вести с переговоры Москвой по интеграции в рамках Союзного государства, но лишь в том случае, если РФ откажется от "имперских замашек".
 
 
Лукашенко подчеркнул, что если Россия готова прекратить рассуждения в духе "мы – большие, а вы – малые", то Белоруссия согласна вести переговоры. "Давайте определяться", – отметил политик.
 
Белорусский лидер также подчеркнул, что договор Минска и Москвы о создании Союзного государства действительно "существует", и республика никогда от него не отказывалась. Однако, по словам Лукашенко, Белоруссия имеет "железобетонный принцип" – равные условия для всех государств, людей и предприятий.
ЕТ

В мире

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины организовывают для состоятельных клиентов «сафари» на ополченцев самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили в отечественном телевизионном эфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью