Лукашенко: в Белоруссии ситуация с распространением COVID-19 не хуже, чем в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в четверг, 2 апреля, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории республики в настоящий момент не хуже, чем в России.

Лукашенко заявил, что Москве следовало бы посоветоваться с Минском перед тем, как закрывать российско-белорусскую границу в связи с COVID-19. Глава республики отметил, что понял бы действия российских властей, если была бы "жуткая ситуация", при которой следовало принимать срочные меры. "Но логики ведь не было тогда", – заметил Александр Лукашенко.

Политик добавил, что настаивает – в его стране и сейчас обстановка не хуже, чем в России.