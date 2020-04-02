Путин направил Лукашенко поздравления с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин утром в четверг, 2 апреля, поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Глава РФ направил коллеге телеграмму.

Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск сообща способны решать даже самые сложные вопросы.

Российский президент в поздравительной телеграмме отметил, что за более чем два десятилетия, прошедшие с момента подписания Договора о создании Союзного государства, Россия и Белоруссия смогли укрепить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и прочих сферах. Глава РФ также напомнил, что в настоящий момент страны реализуют взаимовыгодные совместные проекты.