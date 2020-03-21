Лукашенко обсудил на совещании договоренности с Россией по нефти

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21 марта 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

фото: Facebook

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что Россия полностью поддержала новые предложения Белоруссии по поставкам нефти. По его словам, он поручил изучить новые предложения РФ накануне.

«Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» - высказал Лукашенко.

При этом глава президентской администрации подтвердил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы. Позже Лукашенко отметил, что на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки НПЗ и удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

Глава республики заявил, что представители рабочей группы должны «не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ».

Ранее сообщалось, что падение цен на нефть дает возможность Минску наладить отношения с Москвой и договориться о поставке углеводородного сырья.