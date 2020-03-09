Все новости >>

//В мире 13+

В Минске нашли выгоду в падении цен на нефть

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

В Минске нашли выгоду в падении цен на нефть
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что падение цен на нефть дает возможность Минску наладить отношения с Москвой и договориться о поставке углеводородного сырья. Известно, что ранее представители обеих стран не смогли найти компромиссное решение.

«Это дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», - пояснил премьер.

Кроме того, Румас отметил, что сложившиеся на рынке обстоятельства также влияют на переговоры Белоруссии с альтернативными поставщиками нефти.

Ранее сообщалось, что резкое падение цен на нефть спровоцировало обвал рубля.

БА

//картина дня

В мире

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали американцы. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…