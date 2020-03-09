В Минске нашли выгоду в падении цен на нефть

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9 марта 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что падение цен на нефть дает возможность Минску наладить отношения с Москвой и договориться о поставке углеводородного сырья. Известно, что ранее представители обеих стран не смогли найти компромиссное решение.

«Это дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», - пояснил премьер.

Кроме того, Румас отметил, что сложившиеся на рынке обстоятельства также влияют на переговоры Белоруссии с альтернативными поставщиками нефти.

Ранее сообщалось, что резкое падение цен на нефть спровоцировало обвал рубля.