В Минске нашли выгоду в падении цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что падение цен на нефть дает возможность Минску наладить отношения с Москвой и договориться о поставке углеводородного сырья. Известно, что ранее представители обеих стран не смогли найти компромиссное решение.
«Это дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», - пояснил премьер.
Кроме того, Румас отметил, что сложившиеся на рынке обстоятельства также влияют на переговоры Белоруссии с альтернативными поставщиками нефти.
Ранее сообщалось, что резкое падение цен на нефть спровоцировало обвал рубля.