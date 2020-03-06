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Лукашенко в поисках нефти

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко в поисках нефти

В Белоруссии прошло правительственное заседание при участии президента страны Александра Лукашенко. Оно было посвящено вопросам поиска новых поставщиков нефти. Лукашенко попенял, что некоторые государства любые вопросы решают при помощи вентиля. Но не снял вины в этом вопросе и с белорусских чиновников, которые доверились одному партнёру.

Александр Григорьевич добавил, что нефть поставлять в Белоруссию готовы многие поставщики - хоть по морю, хоть по железной дороге. Это и будет новой сырьевой стратегией страны - конкуренция.

В качестве путей доставки сырья рассматриваются морские порты прибалтийских государств, а  также порт Одессы. Американский государственный секретарь Помпео, который недавно был в Минске, заверил Лукашенко в том, что нефть из США в Белоруссию будет поставлена в необходимом количестве по приемлемой цене. Осталось построить трубу от прибалтийских портов к Белоруссии.

А пока белорусские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены работать не на полную мощность. В качестве основных виновников проблемы Лукашенко называет российских министров, которые создали препятствия для подписания нового соглашения между государствами о поставке необходимого объёма нефти.

ПВ

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