«Странные» смерти в Италии: в доме престарелых прокомментировали ситуацию

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2 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

R4924_italyphotopress via www.im/www.imago-images.de

Директор дома престарелых в итальянском городе Громо Джан Луиджи Печис-Каваньи не считает, что смерть пятерых пациентов напрямую связана с коронавирусом. Он отметил, что первая смерть случилась 19 марта.

Как рассказал Джан Луиджи Печис-Каваньи, тесты на COVID-19 в учреждении не проводились, так что возможность заражения умерших вирусом все-таки есть. Так же он отметил, что средний возраст пациентов центра по уходу за престарелыми - 88 лет.

Директор поблагодарил российских специалистов, которые занимались санитарной дезинфекцией пансионата в Громо 30 марта почти пять часов.

Как ранее стало известно, в городе Громо было зарегистрировано несколько случаев, когда люди, у которых диагностировали COVID-19, умирали во сне, хотя серьезных симптомов болезни у них не было.

Итальянские специалисты сделали несколько предположений относительно причин высокого уровня летальности от COVID-19, зафиксированного в стране.