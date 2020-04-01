Названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии

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1 апреля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Global Look Press

Итальянские специалисты сделали несколько предположений относительно причин высокого уровня летальности от COVID-19, зафиксированного в стране. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как пишет JAMA, учеными были собраны данные из всех регионов Италии на 17 марта, в том числе летальность от COVID-19 на уровне 7,2% (1625 смертей на 22 512 случаев). Причины высокой смертности в результате исследования специалисты связали с тремя факторами: возрастом, критериями смерти от COVID-19 и тестированием населения на коронавирус.

Большое количество случаев коронавирусной инфекции в Италии зафиксировано в возрастной группе 90 лет и старше (687 пациентов), в которой наблюдается очень высокая смертность (до 22,7%). Отмечается, что в 2019 году около 23% жителей Италии были в возрасте 65 лет и старше.

Критерии, по которым умерших считают жертвами COVID-19 , еще не были установлены на международном уровне, они меняются от страны к стране. В Италии таким критерием считается смерть пациента с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 с применением метода ПЦР, вне зависимости от каких-то других заболеваний.

Такой метод мог дать завышенный показатель летальности, отмечается в публикации. Например, половина из 355 умерших в Италии пациентов с COVID-19 имели три и более серьезных сопутствующих заболевания и около четверти – два сопутствующих заболевания, которые могли дать летальный исход и без наличия коронавирусной инфекции.

Минздрав Италии с 25 февраля ввел более избирательный режим тестирования жителей. Это по большей части были люди с тяжелыми симптомами, нуждающиеся в лечении в больницах. Это привело к большой доле положительных результатов (около 19,3%) и выраженному росту показателя летальности от COVID-19, так как, по всей видимости, были упущены пациенты с бессимптомным и легким течением заболевания.

Журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов называет еще одну причину высокой смертности - аномально теплая зима. Эксперты ассоциации считают, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе также привела к высокой смертности от коронавируса. На севере Италии смертность была ниже средних показателей на 6%, а в центре и на юге — на 3%. В результате, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.