Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Врачи из России зафиксировали в Италии «необычные» случаи смерти от COVID-19

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Врачи из России зафиксировали в Италии «необычные» случаи смерти от COVID-19
анализы, pixabay.com
Врачи из России в охваченной эпидемией коронавируса итальянской Ломбардии зафиксировали "странные" случаи заболевания. Недавно специалистами были выявлены новые особенности коронавирусной инфекции.
 
Согласно некоторым данным, в городе Громо было зарегистрировано несколько случаев, когда люди, у которых диагностировали COVID-19, умирали во сне, хотя серьезных симптомов болезни у них не было.
 
Только за сутки в одном из пансионатов, где работают врачи-добровольцы, в частности, российские, подобных необычных и даже пугающих случаев было выявлено по меньшей мере пять. Специалисты пытаются выяснить, по какой причине это происходит.
ЕТ

Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали четыре стадии развития коронавирусной эпидемии: «Эпидпроцесс нарастает»

В Роспотребнадзоре назвали четыре стадии развития коронавирусной эпидемии: «Эпидпроцесс нарастает»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса на территории России. По ее словам, каждая эпидемия имеет четыре фазы развития.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью