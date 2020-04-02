Врачи из России зафиксировали в Италии «необычные» случаи смерти от COVID-19

Врачи из России в охваченной эпидемией коронавируса итальянской Ломбардии зафиксировали "странные" случаи заболевания. Недавно специалистами были выявлены новые особенности коронавирусной инфекции.

Согласно некоторым данным, в городе Громо было зарегистрировано несколько случаев, когда люди, у которых диагностировали COVID-19, умирали во сне, хотя серьезных симптомов болезни у них не было.

Только за сутки в одном из пансионатов, где работают врачи-добровольцы, в частности, российские, подобных необычных и даже пугающих случаев было выявлено по меньшей мере пять. Специалисты пытаются выяснить, по какой причине это происходит.