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Американский музыкант, обладатель трех премий «Эмми», умер от коронавируса

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Variety

Американский музыкант, обладатель трех премий «Эмми», умер от коронавируса
Адам Шлезингер, Javier Rojas/Keystone Press Agency

Знаменитый американский композитор и музыкант, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер скончался от коронавирусной инфекции. Согласно последней информации, артиста не стало на 53-м году жизни.

Шлезингер больше недели находился в одной из больниц, расположенных на севере штата Нью-Йорк. Он скончался накануне утром.

Отметим, что Адам Шлезингер являлся обладателем не только трех премий "Эмми", но также премии "Грэмми" в категории "Лучший новый артист". В 1997 году он был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус" за главную композицию для фильма "То, что ты делаешь!". Кроме того, музыкант являлся основателем рок-группы Fountains Of Wayne и коллектива Ivy.

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