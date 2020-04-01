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Родители американского футбольного агента умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

, 23:27 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Спорт-Экспресс

Родители американского футбольного агента умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
Twitter

Агент Бадди Бэйкер, работающий с игроками американской Национальной футбольной лиги (НФЛ), потерял обоих родителей. Они заразились коронавирусом и умерли с разницей в шесть минут.

По словам Бэйкера, его родители, которые состяли в браке 51 год, были в отличной физической форме.

«Мы живем в мире «это не может случиться со мной, это не может случиться с нами, это не может случиться с моей семьей». Ну, с нами это случилось. Я хотел бы воспользоваться моментом и сделать так, чтобы люди изменили отношение к к этой проблеме», — поделился Бэйкер в видео, опубликованном на его аккаунте в Твиттере.

В США зафиксировано уже более 200 тыс заражений COVID-19. По меньшей мере 4 600 человек – погибли. 

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