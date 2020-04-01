В США больше всего зараженных коронавирусом

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1 апреля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Соединенные Штаты стали лидером по количеству зараженных. Теперь там ежедневно диагностируют COVID-19 у десятков тысяч человек.

В лидеры тревожной статистики Соединенные Штаты вырвались совсем недавно. Прежде первое место занимала Италия. На США коронавирус обрушился внезапно. Первый случай болезни был диагностирован 20 января. И поначалу власти удерживали ситуацию в пределах безопасного.

Теперь американские медики ежедневно диагностируют десятки тысяч заболеваний COVID-19. К слову, вчера было выявлено 24 742 новых случаев коронавируса. Для сравнения, в Испании (которая находится на втором месте по новым выявленным случаям болезни) накануне было диагностировано 7967 случаев COVID-19.

По иронии судьбы, именно США подозреваются в создании коронавируса. Возможно, Дональд Трамп знает больше, чем другие. Он как-то проговорился, что для его страны будет хорошо, если количество умерших будет хотя бы меньше 200 тысяч человек.