Трамп назвал хорошим результатом, если в США от COVID-19 умрет менее 200 тысяч человек

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30 марта 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Американский президент Дональд Трамп сделал прогноз относительно дальнейшей ситуации с распространением коронавируса в США. По мнению главы государства, хорошим результатом окажется, если число умерших от COVID-19 окажется меньше 200 тысяч человек.

Трамп предположил, что пика заболеваемости Соединенные Штаты достигнут через пару недель. «Мы пока движемся к восстановлению 1 июня. Это будет подножие горы, 1 июня, может быть это будет раньше, если нам посчастливится», - сказал он.

Также президент сообщил, что все меры, принимаемые государством в целях борьбы с коронавирусом, будут продлены.