Трамп назвал хорошим результатом, если в США от COVID-19 умрет менее 200 тысяч человек

Американский президент Дональд Трамп сделал прогноз относительно дальнейшей ситуации с распространением коронавируса в США. По мнению главы государства, хорошим результатом окажется, если число умерших от COVID-19 окажется меньше 200 тысяч человек.
Трамп предположил, что пика заболеваемости Соединенные Штаты достигнут через пару недель. «Мы пока движемся к восстановлению 1 июня. Это будет подножие горы, 1 июня, может быть это будет раньше, если нам посчастливится», - сказал он.
Также президент сообщил, что все меры, принимаемые государством в целях борьбы с коронавирусом, будут продлены.