В США зарегистрирована первая смерть младенца с коронавирусом

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29 марта 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Представители Департамента здравоохранения американского штата Иллинойс сообщили, что в США зарегистрирован первый случай смерти младенца с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

«Ещё ни разу не было случая смерти младенца с COVID-19. На данный момент проводится расследование по выяснению причин его смерти», - сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что ребенку не было даже года. Отмечается, что первый случай зарегистрирован в Чикаго.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готов закрыть Нью-Йорк на карантин.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как защитить своих детей в период распространения коронавирусной инфекции.