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В Роспотребнадзоре назвали безопасные места для прогулок с детьми

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре назвали безопасные места для прогулок с детьми
фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как защитить своих детей в период распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве призвали прекратить прогулки с ребенком в парках, дворах и на детских площадках, а также ограничить их контакты с обществом.

«Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования», - сказано в сообщении ведомства.

А вот гулять с детьми, эксперты предлагают, на собственных приусадебных участках и частных площадках, а посещение дендропарков и лесных зон, возможно, только со взрослыми  и при минимальном количестве отдыхающих вокруг.

Кроме того, они напомнили, что делать влажную уборку в доме нужно не реже одного раза в день.

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