В Роспотребнадзоре назвали безопасные места для прогулок с детьми

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 марта 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как защитить своих детей в период распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве призвали прекратить прогулки с ребенком в парках, дворах и на детских площадках, а также ограничить их контакты с обществом.

«Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования», - сказано в сообщении ведомства.

А вот гулять с детьми, эксперты предлагают, на собственных приусадебных участках и частных площадках, а посещение дендропарков и лесных зон, возможно, только со взрослыми и при минимальном количестве отдыхающих вокруг.

Кроме того, они напомнили, что делать влажную уборку в доме нужно не реже одного раза в день.

Ранее Леонид Рошаль оценил, насколько коронавирусная инфекция может быть опасна для детей.