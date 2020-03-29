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Рошаль объяснил, как коронавирус протекает у детей

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рошаль объяснил, как коронавирус протекает у детей
Фото: pixabay.com

Леонид Рошаль оценил, насколько коронавирусная инфекция может быть опасна для детей. В настоящее время считается, что наибольшие риски от заражения COVID-19 грозят пожилым людям.

Рошаль отметил, что коронавирус поражает детей в меньшей степени. Для них заболевание не опаснее, чем обычная простуда. «Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», - сказал врач.

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АБ

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