Каждый пятый пенсионер в Москве не соблюдает меры предосторожности

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29 марта 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

В Москве рассказали, что часть жителей столицы старше 65 лет не соблюдают предписания властей и продолжают посещать общественные места, не страшась заболеть коронавирусом.

На сайте мэра Москвы сообщили, что около 20% пожилых москвичей продолжили совершать поездки, в том числе длительные, после того, как врасти попросили их соблюдать режим самоизоляции.

Пенсионерам напомнили, что, игнорируя рекомендации, они в первую очередь ставят под угрозу самих себя. Также в мэрии рекомендовали соблюдать дистанцию в два метра, если на улицу выйти необходимо.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в столице превысило тысячу человек.