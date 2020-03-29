Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Каждый пятый пенсионер в Москве не соблюдает меры предосторожности

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Каждый пятый пенсионер в Москве не соблюдает меры предосторожности
Фото: pixabay.com

В Москве рассказали, что часть жителей столицы старше 65 лет не соблюдают предписания властей и продолжают посещать общественные места, не страшась заболеть коронавирусом.

На сайте мэра Москвы сообщили, что около 20% пожилых москвичей продолжили совершать поездки, в том числе длительные, после того, как врасти попросили их соблюдать режим самоизоляции.

Пенсионерам напомнили, что, игнорируя рекомендации, они в первую очередь ставят под угрозу самих себя. Также в мэрии рекомендовали соблюдать дистанцию в два метра, если на улицу выйти необходимо.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в столице превысило тысячу человек.

АБ

В мире

На Украине призвали не бояться госпереворота в стране

На Украине призвали не бояться госпереворота в стране

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что любые попытки госпереворота в стране будут преодолены. При этом он отметил, что не претендует на место президента и считает действующую власть компетентной.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью