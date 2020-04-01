После России Турция решила направить в Италию свой конвой тоже

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1 апреля 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

"Антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Анкара поможет Италии. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее Россия направила несколько бортов с лучшими вирусологами, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Эрдоган решил пойти дальше и назвал еще одну страну, которой хочет помощь.

Турция оказывает помощь государствам, пострадавшим от коронавируса. Это написали турецкие СМИ анонсируя заявление Эрдогана. Он обратился к нации.

«В ближайшие дни в Италию и Испанию будут отправлены самолеты с необходимыми медицинскими материалами», — анонсировал Эрдоган свои намерения: «Чем сильнее Турция, тем больше она сможет помочь своим друзьям».

Россия в Италию свою помощь уже оказывает. Там ситуация очень критическая. В стране объявлен карантин. Минобороны РФ направило несколько бортов с лучшими вирусологами. Они помогают в борьбе с коронавирусом.