После России Турция решила направить в Италию свой конвой тоже

Анкара поможет Италии. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее Россия направила несколько бортов с лучшими вирусологами, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Эрдоган решил пойти дальше и назвал еще одну страну, которой хочет помощь.
Турция оказывает помощь государствам, пострадавшим от коронавируса. Это написали турецкие СМИ анонсируя заявление Эрдогана. Он обратился к нации.
«В ближайшие дни в Италию и Испанию будут отправлены самолеты с необходимыми медицинскими материалами», — анонсировал Эрдоган свои намерения: «Чем сильнее Турция, тем больше она сможет помочь своим друзьям».
Россия в Италию свою помощь уже оказывает. Там ситуация очень критическая. В стране объявлен карантин. Минобороны РФ направило несколько бортов с лучшими вирусологами. Они помогают в борьбе с коронавирусом.