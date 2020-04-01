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Карантин в Италии продлят до 13 апреля

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Карантин в Италии продлят до 13 апреля
вспышка коронавируса в Италии, Xinhua
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в среду заявил, что правительство страны приняло решение о продлении действующих мер по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля.
 
Сперанца подчеркнул, что если власти страны ошибутся со временем и поторопятся с некоторыми шагами, они сведут на нет все усилия последних недель. По словам министра, пролонгирование карантина является единственным действенным способом перезапуска двигателей экономики Италии и восстановления социального измерения жизни граждан.
 
Роберто Сперанца добавил, что дорога к победе над COVID-19 столь долгая из-за отсутствия вакцины. 
ЕТ
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