Карантин в Италии продлят до 13 апреля

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в среду заявил, что правительство страны приняло решение о продлении действующих мер по сдерживанию распространения коронавируса до 13 апреля.

Сперанца подчеркнул, что если власти страны ошибутся со временем и поторопятся с некоторыми шагами, они сведут на нет все усилия последних недель. По словам министра, пролонгирование карантина является единственным действенным способом перезапуска двигателей экономики Италии и восстановления социального измерения жизни граждан.