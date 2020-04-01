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За сутки в Москве зарегистрировали 267 новых случаев заболевания COVID-19

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в Москве зарегистрировали 267 новых случаев заболевания COVID-19
пробирка, pixabay.com
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 267 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
Согласно последней информации, 32 случая заболевания было выявлено за 24 часа в Коми, 27 – в Санкт-Петербурге, 15 –на территории Подмосковья, а еще 11 – в Саратовской области.
 
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ зафиксировали 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 35 регионах. За вышеуказанный период коронавирус унес жизни семи человек.

 

ЕТ
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