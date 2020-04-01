За сутки в Москве зарегистрировали 267 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 267 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации, 32 случая заболевания было выявлено за 24 часа в Коми, 27 – в Санкт-Петербурге, 15 –на территории Подмосковья, а еще 11 – в Саратовской области.