«Большое спасибо»: итальянцы благодарят Россию за помощь в борьбе с пандемией

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1 апреля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: YouTube

Pixabay

Минобороны России опубликовало видео, на котором представители российского ведомства совместно с итальянскими коллегами провели санитарную обработку пансионата кардинала Джорджо Гусмини в Вертове. Местные жители выразили им благодарность, вывесив за окна плакаты на русском языке.

Российские военные специалисты продезинфицировали 18 тыс. кв. метров внутренних помещений в ходе санобработки пансионатов для пожилых людей в итальянских Клузоне, Чене и Вертове. Также с помощью авторазливочных станций они провели обработку улиц коммуны Клузоне. На кадры попал плакат с надписью «Большое спасибо». Так местные жители благоадрят РФ за помощь. Также некоторые люди кричали слова благодарности прямо из окон.

На сегодняшний день бригады врачей и специалистов Минобороны России провели противоэпидемические мероприятия в 11 лечебных учреждениях области Ломбардия. В общей сложности продезинфицировано более 39 тыс. кв. метров внутренних помещений.

Ранее в социальных сетях начал набирать популярность хештег #GrazieRussia (Спасибо Россия). В публикациях принимают участие сотни людей со всех уголков Италии. Они благодарят Россию за неоценимую помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным, в Италии зафиксировано 105 792 случаев заражения, 12 428 человек – погибли.