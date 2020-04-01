Коронавирусом заражены уже 882 тысячи человек

Количество зараженных превысило 882 тысячи человек. Таковы данные ресурса Worldometer.
Если быть точным, то в мире заражены коронавирусом 882 106 человек. Впрочем, уточнять это число даже не имеет смысла. Статистика постоянно увеличивается.
Пятерка стран лидеров выглядит следующим образом. Ниже приведены данные ресурса Worldometer.
В первом столбце перечислены страны. Во втором — количество зараженных. В третьем — новые случаи заражения. В четвертом — общее количество смертей, в пятом — новые случаи гибели от COVID-19.
Шестой столбик содержит информацию об общем количестве вылечившихся, в седьмом количество болеющих коронавирусом прямо сейчас. Восьмая колонка посвящена критическим случаям.
|
Country,
|
Total
|
New
|
Total
|
New
|
Total
|
Active
|
Serious,
|
World
|
882,106
|
+23,787
|
44,136
|
+1,834
|
185,067
|
652,903
|
33,748
|
188,647
|
+117
|
4,059
|
+6
|
7,251
|
177,337
|
4,576
|
105,792
|
12,428
|
15,729
|
77,635
|
4,023
|
102,136
|
+6,213
|
9,053
|
+589
|
22,647
|
70,436
|
5,872
|
81,554
|
+36
|
3,312
|
+7
|
76,238
|
2,004
|
466
|
73,217
|
+1,409
|
802
|
+27
|
16,100
|
56,315
|
2,675
Коронавирус стал самым серьезным вызовом человечеству в новом веке. COVID-19 больше всего угрожает людям преклонного возраста. Во многих странах ввели карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.
К моменту окончания написания этой публикации количество зараженных в мире увеличилось еще на 338 человек.