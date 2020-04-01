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Коронавирусом заражены уже 882 тысячи человек

, 16:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometer

Коронавирусом заражены уже 882 тысячи человек
Коронавирус в Париже на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Количество зараженных превысило 882 тысячи человек. Таковы данные ресурса Worldometer.

Если быть точным, то в мире заражены коронавирусом 882 106 человек. Впрочем, уточнять это число даже не имеет смысла. Статистика постоянно увеличивается.

Пятерка стран лидеров выглядит следующим образом. Ниже приведены данные ресурса Worldometer.

В первом столбце перечислены страны. Во втором — количество зараженных. В третьем — новые случаи заражения. В четвертом — общее количество смертей, в пятом — новые случаи гибели от COVID-19.

Шестой столбик содержит информацию об общем количестве вылечившихся, в седьмом количество болеющих коронавирусом прямо сейчас. Восьмая колонка посвящена критическим случаям.

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

New
Deaths

Total
Recovered

Active
Cases

Serious,
Critical

World

882,106

+23,787

44,136

+1,834

185,067

652,903

33,748

USA

188,647

+117

4,059

+6

7,251

177,337

4,576

Italy

105,792

  

12,428

 

15,729

77,635

4,023

Spain

102,136

+6,213

9,053

+589

22,647

70,436

5,872

China

81,554

+36

3,312

+7

76,238

2,004

466

Germany

73,217

+1,409

802

+27

16,100

56,315

2,675

Коронавирус стал самым серьезным вызовом человечеству в новом веке. COVID-19 больше всего угрожает людям преклонного возраста. Во многих странах ввели карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.

К моменту окончания написания этой публикации количество зараженных в мире увеличилось еще на 338 человек.

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