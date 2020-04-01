Коронавирусом заражены уже 882 тысячи человек

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1 апреля 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometer

Коронавирус в Париже на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Количество зараженных превысило 882 тысячи человек. Таковы данные ресурса Worldometer.

Если быть точным, то в мире заражены коронавирусом 882 106 человек. Впрочем, уточнять это число даже не имеет смысла. Статистика постоянно увеличивается.

Пятерка стран лидеров выглядит следующим образом. Ниже приведены данные ресурса Worldometer.

В первом столбце перечислены страны. Во втором — количество зараженных. В третьем — новые случаи заражения. В четвертом — общее количество смертей, в пятом — новые случаи гибели от COVID-19.

Шестой столбик содержит информацию об общем количестве вылечившихся, в седьмом количество болеющих коронавирусом прямо сейчас. Восьмая колонка посвящена критическим случаям.

Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths New

Deaths Total

Recovered Active

Cases Serious,

Critical World 882,106 +23,787 44,136 +1,834 185,067 652,903 33,748 USA 188,647 +117 4,059 +6 7,251 177,337 4,576 Italy 105,792 12,428 15,729 77,635 4,023 Spain 102,136 +6,213 9,053 +589 22,647 70,436 5,872 China 81,554 +36 3,312 +7 76,238 2,004 466 Germany 73,217 +1,409 802 +27 16,100 56,315 2,675

Коронавирус стал самым серьезным вызовом человечеству в новом веке. COVID-19 больше всего угрожает людям преклонного возраста. Во многих странах ввели карантин, чтобы предотвратить распространение болезни.

К моменту окончания написания этой публикации количество зараженных в мире увеличилось еще на 338 человек.