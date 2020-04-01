Куда «сходить» во время карантина

Режим карантина закрыл тысячи москвичей по домам, но подарил один ценный ресурс – время! Вы помните, когда последний раз ходили в театр? Или водили детей в зоопарк? Самое время! Жизнь в городе не остановилась, а перешла в режим онлайн. «Аргументы недели» составили список мест, которые можно посетить, не выходя из дома.
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Музеи. Столичные музеи и культурные площадки города объединились в онлайн-проект #Москвастобой. Посетители сайта могут прогуляться по залам и выставкам известных мест столицы, послушать лекции и истории москвичей. Третьяковская галерея предлагает путешествие в мир русских сказок, показывает «Чёрный квадрат» Малевича и рассказывает его историю. Для любителей современного искусства музей «Гараж» открывает свои виртуальные двери. Увидеть сцену схватки двух динозавров и познакомиться с древними животными предлагает Дарвиновский музей. Авторские экскурсии «Москва глазами инженера» показывают уникальные места столицы: крышу бывшего шоколадного цеха легендарного завода «Красный Октябрь» или потаённые дворики Тверской.
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Театр. «Ехать никуда не нужно: хочешь лёжа смотри, хочешь сидя – ты на балконе без бинокля!» – такой отзыв оставил пользователь проекта «ONLINEТEАТР». Это площадка, на которой зрители могут купить билет на прямую трансляцию спектаклей ведущих московских театров в режиме реального времени. На время карантина прямые трансляции сменились показом записей лучших постановок. До 10 апреля все они бесплатные. В проекте участвуют театры имени Е. Вахтангова и В. Маяковского, театр сатиры, Ленком и Московский Губернский театр. На время изоляции со своими зрителями не прощается и Большой театр. «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и ещё 4 известные постановки с 27 марта по 10 апреля будут показаны на YouTube канале театра. Все спектакли начинаются в 19:00 по московскому времени и доступны для просмотра 24 часа.
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Московский зоопарк работает в режиме онлайн. Наблюдать за питомцами можно на официальном сайте. В вольерах для этого установлены веб-камеры. Большие панды на связи круглосуточно. Трансляции жизни приматов с 9:00 до 17:00.
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Крокус Океанариум приглашает на экскурсии. В прямом эфире на официальной странице Instagram сотрудники кормят ядовитых рыб, ленивцев, лемуров, рассказывают о змеях и ящерицах. Экскурсоводы выходят на связь ежедневно в 12:00 или 15:00. Записи эфиров остаются на странице сообщества.
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Не сошёл с орбиты и Московский Планетарий. Сотрудники подготовили обширную программу на время карантина. Для школьников запущен цикл онлайн-трансляций «Звёздные уроки». Присоединиться к занятиям по астрономии можно на канале YouTube. Там же посетители могут совершить виртуальную экскурсию в музей Урании и «Лунариум». Экскурсовод расскажет и покажет работу самых интересных экспонатов.
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Метро не выходя из дома – это реально. Доехать до нужной станции не получится, зато можно узнать историю самого посещаемого места Москвы. Виртуальный проект «Из метро» был запущен центром профориентации Мосметро. Ежедневно в прямых эфирах на странице Instagram сотрудники проводят экскурсии из интересных мест метрополитена, лекции и интервью.
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Кулинарные мастер-классы. Пока рестораны и кафе закрыты, самое время научиться делать кулинарные шедевры на собственной кухне. Уроки школы NovikovSchool проводят известные российские и зарубежные шеф-повара. До 16 апреля по промокоду КАРАНТИН более 300 мастер-классов доступны для бесплатного просмотра. Чтобы получить уроки, нужно зайти на сайт: авторизоваться с помощью одной из предложенных социальных сетей. Затем зайти в раздел «Кулинарная школа» и выбрать вкладку «Онлайн школа». После выбора урока, сервис предложит вам оплатить подписку на 1 месяц. Здесь и нужно ввести промокод, чтобы получить скидку в 100%. Все шаги приготовления блюд разбираются подробно, поэтому побаловать домашних ресторанным обедом не составит труда.
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Канал YouTube «Образовательные экскурсии VR 360» для тех, кому уже не терпится вновь прогуляться по Москве. Формат записи видео позволяет расширить границы кадра: без специальных очков, управляя лишь экраном своего смартфона поворачивать угол обзора. Не только увидеть, но и узнать город изнутри предлагают создатели канала. «Вы окажетесь там, куда в реальности попасть сложно или вообще невозможно», – обещают подписчикам.
Карантин – не ограничение, а новые возможности. Поменяйте формат ваших привычек на «домашний». Например, устройте свидание своей второй половинке: пригласите её в онлайнтеатр! И пусть показ пройдёт в соседней комнате – вечер получится незабываемым.