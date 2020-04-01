Куда «сходить» во время карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

1 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

фото: соцсети

Режим карантина закрыл тысячи москвичей по домам, но подарил один ценный ресурс – время! Вы помните, когда последний раз ходили в театр? Или водили детей в зоопарк? Самое время! Жизнь в городе не остановилась, а перешла в режим онлайн. «Аргументы недели» составили список мест, которые можно посетить, не выходя из дома.

Музеи. Столичные музеи и культурные площадки города объединились в онлайн-проект #Москвастобой. Посетители сайта могут прогуляться по залам и выставкам известных мест столицы, послушать лекции и истории москвичей. Третьяковская галерея предлагает путешествие в мир русских сказок, показывает «Чёрный квадрат» Малевича и рассказывает его историю. Для любителей современного искусства музей «Гараж» открывает свои виртуальные двери. Увидеть сцену схватки двух динозавров и познакомиться с древними животными предлагает Дарвиновский музей. Авторские экскурсии «Москва глазами инженера» показывают уникальные места столицы: крышу бывшего шоколадного цеха легендарного завода «Красный Октябрь» или потаённые дворики Тверской.

Театр. «Ехать никуда не нужно: хочешь лёжа смотри, хочешь сидя – ты на балконе без бинокля!» – такой отзыв оставил пользователь проекта «ONLINEТEАТР». Это площадка, на которой зрители могут купить билет на прямую трансляцию спектаклей ведущих московских театров в режиме реального времени. На время карантина прямые трансляции сменились показом записей лучших постановок. До 10 апреля все они бесплатные. В проекте участвуют театры имени Е. Вахтангова и В. Маяковского, театр сатиры, Ленком и Московский Губернский театр. На время изоляции со своими зрителями не прощается и Большой театр. «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и ещё 4 известные постановки с 27 марта по 10 апреля будут показаны на YouTube канале театра. Все спектакли начинаются в 19:00 по московскому времени и доступны для просмотра 24 часа.

Московский зоопарк работает в режиме онлайн. Наблюдать за питомцами можно на официальном сайте. В вольерах для этого установлены веб-камеры. Большие панды на связи круглосуточно. Трансляции жизни приматов с 9:00 до 17:00.

Крокус Океанариум приглашает на экскурсии. В прямом эфире на официальной странице Instagram сотрудники кормят ядовитых рыб, ленивцев, лемуров, рассказывают о змеях и ящерицах. Экскурсоводы выходят на связь ежедневно в 12:00 или 15:00. Записи эфиров остаются на странице сообщества.

Не сошёл с орбиты и Московский Планетарий. Сотрудники подготовили обширную программу на время карантина. Для школьников запущен цикл онлайн-трансляций «Звёздные уроки». Присоединиться к занятиям по астрономии можно на канале YouTube. Там же посетители могут совершить виртуальную экскурсию в музей Урании и «Лунариум». Экскурсовод расскажет и покажет работу самых интересных экспонатов.

Метро не выходя из дома – это реально. Доехать до нужной станции не получится, зато можно узнать историю самого посещаемого места Москвы. Виртуальный проект «Из метро» был запущен центром профориентации Мосметро. Ежедневно в прямых эфирах на странице Instagram сотрудники проводят экскурсии из интересных мест метрополитена, лекции и интервью.

Кулинарные мастер-классы. Пока рестораны и кафе закрыты, самое время научиться делать кулинарные шедевры на собственной кухне. Уроки школы NovikovSchool проводят известные российские и зарубежные шеф-повара. До 16 апреля по промокоду КАРАНТИН более 300 мастер-классов доступны для бесплатного просмотра. Чтобы получить уроки, нужно зайти на сайт: авторизоваться с помощью одной из предложенных социальных сетей. Затем зайти в раздел «Кулинарная школа» и выбрать вкладку «Онлайн школа». После выбора урока, сервис предложит вам оплатить подписку на 1 месяц. Здесь и нужно ввести промокод, чтобы получить скидку в 100%. Все шаги приготовления блюд разбираются подробно, поэтому побаловать домашних ресторанным обедом не составит труда.

Канал YouTube «Образовательные экскурсии VR 360» для тех, кому уже не терпится вновь прогуляться по Москве. Формат записи видео позволяет расширить границы кадра: без специальных очков, управляя лишь экраном своего смартфона поворачивать угол обзора. Не только увидеть, но и узнать город изнутри предлагают создатели канала. «Вы окажетесь там, куда в реальности попасть сложно или вообще невозможно», – обещают подписчикам.

Карантин – не ограничение, а новые возможности. Поменяйте формат ваших привычек на «домашний». Например, устройте свидание своей второй половинке: пригласите её в онлайнтеатр! И пусть показ пройдёт в соседней комнате – вечер получится незабываемым.