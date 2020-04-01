После коронавируса США запустят по миру эболу и ВИЧ? Расследование АН

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1 апреля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист "Аргументов недели" доказал в своей статье, что коронавирус был создан на гранты США вполне конкретными учёными и исследовательскими центрами. В своём новом расследовании он называет конкретных заказчиков и объёмы финансирования.



Дэннис Кэрролл (Dennis Carroll) – теперь уже бывший руководитель отдела по пандемическому гриппу и возникающим угрозам в Федеральном агентстве по международному развитию (USAID), в котором отработал 15 лет. Он также возглавлял десятилетнюю программу Predict, финансируемую USAID, в рамках которой было исследовано более 2 тыс. зоонозных вирусов, то есть тех, которые могут передаваться от животного к человеку. Именно на гранты этой программы и был выведен химерический вирус, который стал основой для COVID-19. Она обошлась бюджету США в 207 млн долларов и была закрыта в прошлом году администрацией Трампа из-за соображений безопасности. Впрочем, думать, что все подобные исследования теперь прекращены, слишком наивно. В октябре прошлого года USAID заявило, что в течение следующих пяти лет направит 85 млн долларов университетам в Африке и Азии на изучение связи между биологией животных, человека и окружающей среды. По факту – те же исследования, но под другой вывеской. При этом ряд проектов Predict были переданы правительственным учреждениям США, в том числе Агентству по снижению угрозы обороны Пентагона (Defense Threat Reduction Agency) и национальным институтам здравоохранения.



Логика закрытия Predict проста – масштабная база по патогенным вирусам наработана, потенциал передачи человеку хорошо изучен, можно приступать к созданию очередных видов биооружия.



И это не пустые слова, а прогноз или скорее обещание вышеуказанного куратора бесчеловечной программы Predict, которую уместнее перевести не как «Прогнозирование», а как «Предсказание». Уйдя из федерального правительства, Кэрролл не потерялся. Сейчас в Техасском университете A & M он возглавляет некоммерческий проект Global Virome, занимающийся разработкой глобальной базы вирусов. Он просит на свои исследования уже 3 миллиарда долларов.



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