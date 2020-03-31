Twitter за что-то наказал аятоллу Ирана

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31 марта 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: twitter аятоллы Хаменеи

аятолла Хаменеи на фото Globallookpress.com/ Iranian Supreme Leader'S Office

Странички аятоллы Али Хаменеи в twitter заблокированы. Социальная сеть заявляет, что это сделано из-за нарушений, но часть ограничений сняла.



Какие именно нарушения не уточняется. Соцсеть Twitter, просто, закрыла странички верховного лидера Ирана.

«Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено. Twitter принимает меры в отношения тех, кто нарушает наши условия обслуживания», — сообщается при попытке зайти на страничку аятоллы Али Хаменеи.

Ранее Twitter уже блокировал страничку иранского лидера. Это происходило несколько раз.

Сейчас ограничения введены на урду-, англо- и франкоязычной версиях странички Али Хаменеи. Разблокирована фарси-версия twitter-представительства верховного лидера Ирана.

Пресс-служба аятоллы с официальными комментариями еще не выступала. В последних записях иранский лидер писал про коронавирус, благодарил министра здравоохранения и назвал иранский народ мучениками в войне.

Главным противником Ирана в мире стали Соединенные Штаты. Сейчас говорят о новом витке противостояния Тегерана и Вашингтона.

ЗАБЛОКИРОВАННАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ TWITTER-СТРАНИЧКА АЯТОЛЛЫ ХАМЕНЕИ