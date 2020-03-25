Иран и США: новый виток противостояния

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25 марта 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

Противостояние

Эпидемия коронавируса, распространившаяся почти на весь мир, явилась поводом для новых взаимных обвинений между Тегераном и Вашингтоном. Вместо объединения в борьбе с эпидемией, страны получили очередной конфликт.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что коронавирус COVID-19 был изготовлен американцами. В ответ на это госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что, скрывая данные о заболевших, иранские власти подвергают риску своих граждан и другие страны.

США предложили оплатить поставки медпрепаратов для Ирана через Швейцарию, несмотря на введенные Америкой санкции. Лидеру Ирана эта идея не понравилась.

«Америку обвиняют в том, что она изготовила вирус. Я не знаю, правда ли это. Но если это правда, почему мы должны доверять и брать от нее помощь?» - заявил Хаменеи.

Майкл Помпео свой ответ разместил в Twitter: «Главная террористическая авиалиния Ирана – Mahan Air совершила, по крайней мере, 55 полетов между Тегераном и Пекином, распространяя уханьский вирус. По крайней мере, в пяти странах первые случаи заражения стали результатом безразличия иранского режима к здоровью человека».

Эксперты считают, что на взаимоотношения между странами повлияли выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и результаты выборов в Меджлис, согласно которым ультраправые силы в Иране получили подавляющее большинство.