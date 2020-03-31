Вассерман спрогнозировал «распад Запада» из-за пандемии коронавируса COVID-19

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31 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Анатолий Вассерман, российский политический консультант, предсказал «распад Запада» из-за распространения COVID-19. Такая формулировка содержится в материале, который появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание iReactor, Вассерман отметил, что Европа и Соединенные Штаты плохо справляются с пандемией. Согласно точке зрения эксперта, Запад не готов принести личные блага в жертву общественным, поэтому проигрывает борьбу с коронавирусом. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться, полагает Анатолий Вассерман.

Ранее сообщалось, что врач-терапевт Захар Лейкин назвал срок всеобщего карантина в России при «самом печальном сценарии».