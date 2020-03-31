Медик из КНР назвал три «стопроцентных» способа защиты от коронавируса COVID-19

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31 марта 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК в Волгограде»

Пациент с коронавирусом, Chen Zhonghao / globallookpress.com

Чжан Вэньхун, медицинский специалист из Китайской Народной Республики, рассказал о мерах профилактики смертельно опасного коронавируса COVID-19. Рекомендации врача содержатся в публикации, размещенной на страницах российских СМИ.

По словам Вэньхуна, «стопроцентную» защиту от инфекции обеспечивают:

1. соблюдение дистанции в людных местах;

2. регулярное, правильное мытье рук;

3. использование медицинских масок.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, поведал, в чем, по его мнению, заключается основная опасность распространения коронавируса COVID-19.