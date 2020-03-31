Медик из КНР назвал три «стопроцентных» способа защиты от коронавируса COVID-19

Чжан Вэньхун, медицинский специалист из Китайской Народной Республики, рассказал о мерах профилактики смертельно опасного коронавируса COVID-19. Рекомендации врача содержатся в публикации, размещенной на страницах российских СМИ.
По словам Вэньхуна, «стопроцентную» защиту от инфекции обеспечивают:
1. соблюдение дистанции в людных местах;
2. регулярное, правильное мытье рук;
3. использование медицинских масок.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, поведал, в чем, по его мнению, заключается основная опасность распространения коронавируса COVID-19.