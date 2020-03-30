Вассерман раскрыл главную опасность пандемии китайского коронавируса COVID-19

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30 марта 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Жительница Санкт-Петербурга, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, рассказал, в чем заключается главная опасность пандемии китайского коронавируса COVID-19. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

По словам Вассермана, ставшего собеседником Sputnik Беларусь, самую большую опасность представляет не инфекция сама по себе, а введенные в связи с ее распространением карантинные меры. Карантин, уже спровоцировавший разрыв многих технологических цепочек, стал ударом по экономике, отметил политконсультант. Согласно его прогнозу, от голода умрет гораздо больше людей, чем от непосредственно болезни.

Ранее в понедельник сообщалось, что в российском экспертном сообществе озвучили прогноз о возможном начале гражданской войны на Украине из-за COVID-19.