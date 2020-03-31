Врач озвучил срок всеобщего карантина в России при «самом печальном сценарии»

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31 марта 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Москвы, Bai Xueqi / globallookpress.com

При «самом печальном сценарии» режима всеобщей изоляции в Российской Федерации жителям страны придется сидеть дома в течение одного года. С таким заявлением выступил отечественный врач-терапевт Захар Лейкин.

Как отметил специалист, ставший собеседником YouTube-канала RT, гражданам обязательно необходимо следовать указаниям по соблюдению карантина. За время, которое он будет продолжаться, медики должны создать вакцину от коронавируса COVID-19.

Ранее во вторник сообщалось, что Чжан Вэньхун, врач из КНР, рассказал, с помощью каких мер профилактики можно предотвратить заражение смертельно опасной болезнью.