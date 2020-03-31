Медики рассказали, в чем плюсы и минусы карантина

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31 марта 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Вероятность заболеть как коронавирусом, так и любыми другими простудными заболеваниями увеличивается в том случае, если человек часто контактирует с людьми: ездит в общественном транспорте, ходит на массовые мероприятия.

Симптомы простуды вызывают более 200 разных вирусов, распространявшихся воздушно-капельным путем или через прикосновения. Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала, что заболеть гриппом или ОРВИ без контакта с заражённым человеком невозможно: «Обычно в организм попадает капля слюны больного. Путей её проникновения — множество. Например, с ручки двери или поручня в метро. Достаточно потрогать грязной рукой нос или слизистую оболочку рта».

Также медики уточнили, в чем польза и вред самоизоляции. Так, когда человек работает на «удаленке», у него появляется возможность выспаться, правильно питаться, ведь зачастую в офисе просто не успеваешь нормально пообедать. Сидячий образ жизни также способствует возникновению проблем с позвоночником. Однако в карантине есть и минусы, к примеру, стрессовое состояние, которое провоцирует внутреннее напряжение. Особенно у тех людей, которые привыкли жить активной и насыщенной жизнью.