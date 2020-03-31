Снайпер ополчения уничтожил украинского военного в зоне конфликта в Донбассе

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31 марта 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Снайпер, Kento Nara/Geisler-Fotopress / globallookpress.com

В зоне боевых действий в Донбассе снайпер ополчения застрелил военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в информации, распространенной некоторое время назад в интернете пресс-центром штаба операции Киева на востоке страны.

В штабе рассказали, что инцидент произошел на одной из позиций ВСУ, расположенных на территории Донецкой области. Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Бородай, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР, предупредил об угрозе нового обострения в Донбассе из-за распространения китайского коронавируса COVID-19.