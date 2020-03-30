Экс-премьер ДНР сообщил об угрозе военного обострения в Донбассе из-за COVID-19

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30 марта 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Распространение китайского коронавируса COVID-19 может привести к военному обострению в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР.

По словам Бородая, от тяжести ситуации, связанной со вспышкой коронавируса, «накал ярости» украинской стороны «никак не изменяется», «даже он скорее склонен увеличиваться». Вполне возможно, что в Донбассе произойдет новое обострение, процитировал экс-премьера интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что в Народной милиции ЛНР раскрыли детали боя между украинскими силовиками на передовой.