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Стрелков рассказал, когда армия Украины может атаковать непризнанные ДНР и ЛНР

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Стрелков рассказал, когда армия Украины может атаковать непризнанные ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинская сторона в настоящий момент перебрасывает силы к боевым позициям, расположенным в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом журналистам поведал Игорь Стрелков, бывший глава Минобороны непризнанной ДНР.

Как полагает Стрелков, Киев выгадывает время в условиях карантина, введенного в связи с распространением китайского коронавируса COVID-2019. Согласно точке зрения экс-министра, украинские власти «будут тянуть» до того момента, пока не решат, что Россия не вмешается в ситуацию. Когда данный момент настанет, армия Украины атакует ДНР и ЛНР, заявил собеседник интернет-издания URA.RU.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве раскрыли детали своего плана по Донбассу.

 

ДЦ

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