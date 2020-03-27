Украинский вице-премьер Алексей Резников раскрыл детали плана Киева по Донбассу

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Алексей Резников, заместитель главы правительства Украины, раскрыл детали плана Киева по Донбассу, где с весны 2014 года продолжаются боевые действия между подконтрольными властям страны силовиками и сторонниками независимости региона.

По словам вице-премьера, руководство Украины намерено завершить вооруженный конфликт и провести выборы по законам бывшей советской республики на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это должно привести к восстановлению украинской власти в Донбассе.

Как отметил Резников, процитированный российским интернет-изданием ФАН, для достижения обозначенных целей создан консультативный совет.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в экспертном сообществе назвали причину мартовского обострения ситуации в зоне боевых действий в Донбассе.