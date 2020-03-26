Аналитик раскрыл «главную причину» мартовского обострения конфликта в Донбассе

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26 марта 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новороссия»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт, рассказал, что стало причиной наблюдающегося в последнее время обострения ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

Как пишет «Новороссия», за неполный месяц в марте от обстрелов со стороны киевских силовиков в Донбассе пострадали восемь представителей гражданского населения, один человек получил смертельные ранения. При этом продолжает нести потери и Народная милиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно точке зрения Юрия Кнутова, ставшего собеседником издания, «главная причина» обострения заключается в том, что Украина с помощью эскалации противостояния пытается привлечь к себе внимание международного сообщества. На фоне пандемии коронавируса COVID-2019 и глобальных экономических проблем о бывшей советской республике «практически все сейчас забыли», отметил Кнутов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах СМИ назвали возможный сценарий перерастания конфликта в Донбассе в «полномасштабную бойню».