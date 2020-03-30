В ЛНР узнали детали боя между военными ВСУ и Нацгвардии на передовой в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

30 марта 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

На передовой в Донбассе произошло боестолкновение между военнослужащими 59-й бригады Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии бывшей советской республики. Об этом узнали в Народной милиции ЛНР.

В информации, распространенной пресс-службой Народной милиции, говорится, что инцидент случился в прошлую среду. Силовики не сошлись во взглядах во время застолья, конфликт перерос в перестрелку.

В ходе боя почти полностью сгорел блиндаж, выведена из строя бронемашина. Трое военных ВСУ попали в медицинское учреждение с ранениями.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, рассказал, когда Киев может начать наступление в Донбассе.