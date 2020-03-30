В ЛНР узнали детали боя между военными ВСУ и Нацгвардии на передовой в Донбассе

На передовой в Донбассе произошло боестолкновение между военнослужащими 59-й бригады Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии бывшей советской республики. Об этом узнали в Народной милиции ЛНР.
В информации, распространенной пресс-службой Народной милиции, говорится, что инцидент случился в прошлую среду. Силовики не сошлись во взглядах во время застолья, конфликт перерос в перестрелку.
В ходе боя почти полностью сгорел блиндаж, выведена из строя бронемашина. Трое военных ВСУ попали в медицинское учреждение с ранениями.
Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, рассказал, когда Киев может начать наступление в Донбассе.