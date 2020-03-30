У принца Чарльза за неделю прошел коронавирус

Принц Чарльз вышел из самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
О коронавирусе у принца Чарльза стало известно 25 марта. Врачи диагностировали легкие симптомы. Принц погрузился в самоизоляцию.
«Принц Уэльский в настоящее время вышел из самоизоляции после того, как ему поставили диагноз «коронавирус», — сообщает придворная пресс-служба теперь.
Британские СМИ уточняют, что в самоизоляции принц Чарльз провел неделю.
Коронавирус стал бичом человечества последних дней. COVID-19 диагностирован уже у 735 тысяч человек на планете.