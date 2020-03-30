У принца Чарльза за неделю прошел коронавирус

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30 марта 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Принц Чарльз на фото Globallookpress.com/ FrankHoemann/SVEN SIMON

Принц Чарльз вышел из самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

О коронавирусе у принца Чарльза стало известно 25 марта. Врачи диагностировали легкие симптомы. Принц погрузился в самоизоляцию.

«Принц Уэльский в настоящее время вышел из самоизоляции после того, как ему поставили диагноз «коронавирус», — сообщает придворная пресс-служба теперь.

Британские СМИ уточняют, что в самоизоляции принц Чарльз провел неделю.

Коронавирус стал бичом человечества последних дней. COVID-19 диагностирован уже у 735 тысяч человек на планете.