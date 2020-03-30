Коронавирусом уже заразились больше 700 тысяч человек

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30 марта 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

коронавирус в Париже на фото Globallookpress/ Alexis Sciard via imago-imag

Количество зараженных COVID-19 уже составляет 735 816 человек. Такова статистика, которую сообщает ресурс Worldometers.

Умерли 34 845 человек, выздоровели — 156 137, заразившихся — 156 137. Это последние данные по пандемии COVID-19.

Нынешним лидером по количеству заболевших коронавирусом стали Соединенные Штаты Америки. Медики диагностировали COVID-19 у 142 460 пациентов. Накануне там заразались 18 882 человека.

Коронавирус стал главным риском для всего человечества. До недавнего времени самая тяжелая ситуация была в Италии, Китае, Иране, Испании, Германии и Франции.

Теперь зарубежные СМИ обратили внимание еще и на ситуацию с коронавирусом на Украине. Там уже уволили главу минздрава. Киев не может справиться с пандемией. Коронавирус обрушился на Украину в самый разгар другой эпидемии — свиного гриппа.