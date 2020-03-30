Украинский коронавирус попал в топ новостей в Турции

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30 марта 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на facebook-фото Владимира Зеленского

Ситуация с COVID-19 на Украине заинтересовала турецкие средства массовой информации. Новости про коронавирус на Украине в Анкаре теперь стоят на одной планке с Италией и Ираном.

Турецкие СМИ начали цитировать Минздрав официального Киева. Журналисты обратили внимание на сводку.

«По состоянию на 10:00 30 марта на Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев Covıd-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы», — заявила пресс-служба украинского Минздрава. Эту цитату и привели турецкие СМИ.

История с коронавирусом стала топовой в средствах массовой информации по всему миру. Обычно пишут в целом про ситуацию. Отдельно обращают внимание на ту или иную страну в тех случаях, если там ситуация особо критическая.

Именно поэтому внимание всех СМИ в мире приковано к Италии. Там ситуация такова, что Россия направила несколько армейских авиационных бортов с группами ведущих вирусологов. Сейчас они оказывают помощь итальянским медикам.

На Украине ситуация усугубляется общей нестабильностью. Киевский минздрав не в состоянии справиться с общей эпидемиологической обстановкой. Коронавирус туда пришел в самый разгар эпидемии свиного гриппа.