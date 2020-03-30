В сеть просочилось фото с намеком на работу в Сирии спецназа СВР

Телеграм-канал «Обратная сторона медали» опубликовал снимок бойца спецназа. Фото сделано в Сирии и на нем можно уловить намек на присутствие спецназа российской Службы внешней разведки.
На рассекреченном фото боец спецназа позирует перед надписью Сирия в латинской транскрипции. Боец одет в «мультикам», который стал визитной карточкой современного спецназа. Он вооружен АК-74.
«Фон быль, да в нём намёк», — такую подпись оставил под фото автор телеграм-канала «Обратная сторона медали», который опубликовал снимок.
Намеком стали буквы, на фоне которых позирует боец. Он разместился аккуратно перед первыми тремя латинскими SYR. При этом нижняя палочка у Y закрыта. Получилось SVR, или СВР — Служба внешней разведки.
Телеграм-канал «Обратная сторона медали» специлизируется на инсайдерской информации, связанной с современными войнами. Там публикуются фото и видео, которые время от времени становятся информационными поводами.