В сеть просочилось фото с намеком на работу в Сирии спецназа СВР

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30 марта 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Обратная сторона медали"

рассекреченное телеграм-каналом "Обратная сторона медали" фото

Телеграм-канал «Обратная сторона медали» опубликовал снимок бойца спецназа. Фото сделано в Сирии и на нем можно уловить намек на присутствие спецназа российской Службы внешней разведки.

На рассекреченном фото боец спецназа позирует перед надписью Сирия в латинской транскрипции. Боец одет в «мультикам», который стал визитной карточкой современного спецназа. Он вооружен АК-74.

«Фон быль, да в нём намёк», — такую подпись оставил под фото автор телеграм-канала «Обратная сторона медали», который опубликовал снимок.

Намеком стали буквы, на фоне которых позирует боец. Он разместился аккуратно перед первыми тремя латинскими SYR. При этом нижняя палочка у Y закрыта. Получилось SVR, или СВР — Служба внешней разведки.

Телеграм-канал «Обратная сторона медали» специлизируется на инсайдерской информации, связанной с современными войнами. Там публикуются фото и видео, которые время от времени становятся информационными поводами.