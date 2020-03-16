ЧВК оказались секретными спецподразделениями РФ?

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16 марта 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: telegram-канал "Обратная сторона медали"

боец подразделения Turan, про которое рассказал автор телеграм-канала "Обратная сторона медали"

Российские частные военные компании — это легендизированные подразделения силовых структур. Об этом сообщил один из телеграм-каналов, который специализируется на новостях из мира этих самых «частных военных компаний».

Частые военные компании были созданы для легендирования боевой работы спецназа различных ведомств. Об этом написал телеграм-канал «Обратная сторона медали».

«ЧВК Туран» - это выдуманное подразделение, было использовано для легендирования боевой работы ССО РФ», — пояснил автор телеграм-канала: «Любая спецслужба и военизированная организация, коей является и МО РФ, имеет на своём вооружении специальные подразделения, действующие гласно и негласно, в том числе и на основе сотрудников (а также ветеранов), будучи выведенными за штат для работы в «серой зоне». Например, этим летом, так называемая «ЧВК Патриот», занимались глубинной разведкой в одной из сирийских провинций, а также вели работу по выявлению русскоязычных лиц в рядах террористических группировок и лагерях их содержания, с целью недопущения их возращения (проникновения) в Россию. Вот такие они, злые российские «наёмники», стоящие на дальних подступах страны».

История с частными военными компаниями началась с подачи питерского издания «Фонтанка». Журналисты выдали серию публикаций, после которых появилась легенда о существовании наемников в РФ. Ранее телеграм-канал "Обратная сторона медали" опубликовал видео, на котором рассекретил настоящих освободителей Пальмиры. Ими оказалась не сирийская армия.

Впрочем, все это лишь версия. Официальных подтверждений опубликованной информации нет.